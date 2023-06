Cid comanda CPMI do 8 de janeiro por um minuto e meio e se diverte tocando campainha

O senador Cid Gomes (PDT-CE) comandou de forma relâmpago, nesta terça-feira,13, a presidência da CPMI que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro: apenas um minuto e 30 segundos. Cid é o 1º vice-presidente da Comissão Investigativa e sentou na cadeira de presidente da Mesa nas duas ocasiões em que Arthur Maia (União-BA), presidente da CPMI, foi ao banheiro.

O primeiro momento, que durou cerca de 30 segundos, aconteceu durante a fala do deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), mas o retorno de Maia foi solicitado logo em seguida. Durante o breve intervalo de tempo, Cid conversou com a senadora e relatora do caso, Eliziane Gama (PSD-MA), e tocou a campainha pedindo silêncio no plenário, se divertindo no processo.

As câmeras do Senado não registraram o momento, pois estavam focadas no deputado Rubens Júnior, que falava. Com a volta do presidente da Comissão, o senador cearense retornou para sua cadeira que fica ao lado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto CPMI dos atos golpistas convoca aliados de Bolsonaro e rejeita chamar indicados de Lula

CPMI do 8 de Janeiro vota nesta terça-feira convocação de Mauro Cid e Anderson Torres

CPMI do 8 de janeiro quer dados sigilosos de investigação do STF

CPMI do 8 de janeiro: base de Lula quer quebrar sigilos de Bolsonaro

O que esperar da CPMI dos atos golpistas nesta semana

Em outro momento posterior da sessão, Arthur Maia levantou novamente para ir ao banheiro e Cid Gomes assumiu novamente a presidência por cerca de um minuto, comandando a sessão enquanto ele não retornava.



A reunião desta terça é para começar a votação dos requerimentos anexados ao plano de trabalho aprovado na última quinta-feira, 8. Grande parte das solicitações feitas é de autoria da relatora Eliziane, mas também conta com pedidos de outros deputados e senadores da CPMI.



*Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília.