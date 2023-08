O POVO News: Operação da PF contra Zambelli e hacker respinga em Bolsonaro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 2. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a operação da PF que teve como alvo a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, que foi preso por suposta invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Assista ao vivo:

O programa comenta sobre a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Para comentar sobre, a edição recebe o advogado de pacientes, associações e empresas de cannabis medicinal e cânhamo, Ítalo Coelho de Alencar e a advogada criminalista Micaeli Campos.

O episódio traz atualizações acerca da operação na polícia em São Paulo, que resultou na morte de 16 pessoas. A ação da polícia começou na última sexta-feira (28) após execução de um PM da equipe Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) durante patrulhamento.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, a transmissão discute a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa de juros. O órgão iniciou ontem reunião para definir a nova taxa de juros básica da economia. O encontro faz parte da rotina do Banco Central, mas neste mês carrega maiores expectativas em função da guerra declarada pelo governo para destruir as amarras ao crescimento do País.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.