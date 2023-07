Indicação de Jean Wyllys para cargo no governo Lula trava após ataques a Eduardo Leite

O ex-deputado federal Jean Wyllys não deverá mais assumir um cargo no governo federal após ataques contra Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul. Pelo menos, por hora, ele não deverá integrar o governo, mesmo com as indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama Janja.



A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) havia informado oficialmente, no dia 13, que Wyllys faria um papel de auxiliar no planejamento das ações da pasta. Outro possível destino para o ex-parlamentar era a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). De acordo com informações, a nomeação de Jean poderia prejudicar a imagem do governo.



Jean Wyllys se referiu a Eduardo Leite como “gay com homofobia internalizada” e com “libido e fetiche em relação ao autoritarismo e aos uniformes” após o governador anunciar que iria manter o programa de escolas cívico-militares.



Leite denunciou Jean por homofobia ao Ministério Público, que pediu remoção da postagem de Wyllys atacando o governador. O promotor de Justiça David Medina da Silva afirmou que a atitude do ex-deputado "ultrapassou os limites da liberdade de expressão" e foi "criminosa".