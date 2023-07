Tasso defende Eduardo Leite após crítica de Jean Wyllys: "Absolutamente injustificável"

Ex-governador do Ceará prestou solidariedade ao seu companheiro de PSDB e disse que ofensas não condizem com quem defende liberdade individual

O ex-senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) saiu em defesa do governador Eduardo Leite (PSDB) após sofrer ataques do ex-deputado federal Jean Wyllys (PT). “Minha inteira solidariedade a Eduardo Leite. Absolutamente injustificável as recentes declarações em relação ao governador e acima de tudo cidadão”, disse.

Por meio de postagem em sua rede social, nesta segunda-feira, 17, Tasso, mesmo sem citar o nome de Jean Wyllys, afirmou que “as grosseiras acusações e ofensas proferidas não condizem com aqueles que defendem as liberdade individuais e o civilizado convívio com as diferentes opiniões, seja qual for a natureza”.

Tasso é forte aliado de Eduardo Leite dentro do PSDB. O ex-governador do Ceará o apoiou nas disputas internas do partido para candidato à Presidência da República, e disse que o tucano “representa o PSDB legítimo, histórico e do futuro”.

Na última sexta-feira, 14, Jean Wyllys afirmou, em recado a Eduardo Leite, que quem tem “homofobia internalizada, em geral desenvolve libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes”, após o governador do Rio Grande do Sul decidir manter o programa de escolas cívico-militares.

O tucano então rebateu, afirmando ter sido uma “manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções”. Leite disse que tal atitude em nada contribui para construir uma sociedade com maior respeito e tolerância. “Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância”, completou.