Janja pede para PF fazer varredura em seu gabinete em busca de escutas, diz colunista

A primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, solicitou que a Polícia Federal (PF) fizesse uma varredura em seu gabinete, no Palácio do Planalto, em busca de possíveis equipamentos de escuta escondidos.

Atendendo ao pedido de Janja, a PF encaminhou uma equipe ao local para realizar as buscas. De acordo com fontes do governo, nada foi encontrado no local. As informações são do jornalista Rodrigo Rangel, do portal Metrópoles.

A iniciativa da primeira-dama reforçaria a desconfiança que ela tem em relação aos militares das Forças Armadas, que até os últimos dias de governo Bolsonaro tinham geral a todas as dependências do Palácio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O posicionamento de Janja reitera que a primeira-dama é mais insegura em relação ao tema que o próprio presidente Lula (PT).

A varredura teve como objetivo verificar se algum dispositivo de transmissão tinha sido deixado na sala, propositalmente, para monitorar os diálogos que aconteciam ali.

A convocação da PF para realizar as buscas foi ilustrativa, uma vez que, nos governos anteriores, varreduras do tipo no Planalto e em outros locais da Presidência da República eram realizadas pelos serviços de inteligência militares, especialmente o do Exército.

Assim como a segurança pessoal de Janja é feita por policiais federais, a primeira-dama também confiou à PF, e não aos militares, a tarefa de procurar eventuais equipamentos de espionagem.