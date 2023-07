Sarto precisa de 'autoescola para aprender a dirigir' e Elmano paga conta que não fez, diz Danilo

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) afirmou que José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, precisa fazer autoescola para "aprender a dirigir". A frase de tom irônico pode ter aplicação literal e metafórica. O gestor da Capital bateu um carro em uma árvore em maio deste ano. Mas, enquanto crítico e opositor do prefeito, a colocação de Danilo ganha também pode ser observada sob o aspecto da condução da administração.

Leia Mais Deputado acha candidatura do PL a prefeito boa para Wagner: 'Tira dele pecha de bolsonarista'

"O Sarto precisava procurar uma autoescola para aprender a dirigir", disse o parlamentar aos risos, em entrevista nesta segunda-feira ao podcast Jogo Político.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Domingos Neto avalia entrada do PSD na base de Elmano: "Governo tem feito gestos de gentileza com nosso partido"

Questionado sobre a administração do governador Elmano de Freitas (PT), Danilo disse que as contas estaduais estão em situação ruim, e não por culpa do atual gestor.

"O Elmano está com muita dificuldade. Essas contas que ele está tendo de pagar não foi ele que fez não, ele herdou. Herdou um Estado que está financeiramente muito complicado", disse Danilo no podcast.

O deputado salientou que o União Brasil é oposição tanto no Estado quanto na Capital. "Nós fomos eleitos pelo povo do Ceará para ser oposição. Nós votamos no Capitão Wagner, o Wagner é um expoente novo na política do estado do Ceará, foi bem votado para a circunstância no final da campanha que veio com muita força e acabou a eleição no primeiro turno", adicionou Danilo, segundo quem, no União Brasil, não há ninguém melhor para concorrer a prefeito de Fortaleza que o Capitão.