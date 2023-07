O POVO News: ex-aliados de Bolsonaro, PP e Republicanos estão perto de entrar no governo Lula

A edição também fala sobre a permanência de Aras na PGR e o elogio de Yury do Paredão ao programa Desenrola do governo Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 19. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. O documento foi protocolado na manhã desta quarta-feira, 19, por deputados e senadores da oposição.

A edição comenta sobre o depoimento do senador Marcos do Val à Polícia Federal. O senador foi convocado mais de uma vez para prestar esclarecimentos acerca do plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes.

O programa fala ainda do posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o episódio de agressão contra Moraes no aeroporto internacional de Roma, na última sexta-feria, 14. O petista caracterizou os agressores como “animais”.

No que diz respeito às próximas ações da gestão petista, o programa comenta sobre a possibilidade do procurador Augusto Aras permanecer na Procuradoria-Geral da República (PGR). Ainda que seja apoiado por membros de peso do governo, Aras enfrenta resistência de Lula para recondução ao cargo.

A transmissão também discute a reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad afirmou que encaminhará ao Legislativo a segunda fase da proposta junto com o Orçamento de 2024. Para comentar a respeito, o O POVO News recebe o deputado federal Mauro Filho (PDT).

Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT), irá falar sobre a entrada de PP e Republicanos na equipe ministerial de Lula.

Além disso, a edição explica a iniciativa do deputado Yury do Paredão (PL) de elogiar o programa Desenrola, do governo Lula, mesmo após o PL abrir um processo de expulsão contra ele. Quando procurado pelo O POVO para prestar esclarecimentos sobre a decisão do partido, Yury não deu qualquer declaração pública. Contudo, os elogios ao governo foi o primeiro posicionamento adotado pelo deputado desde o acontecimento.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

