Boca Aberta tem mandato cassado na Câmara dos Deputados

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados cassou nesta quinta-feira, 16, o mandato do deputado federal Boca Aberta (Pros-PR), em linha com decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No final de agosto, a corte eleitoral decidiu cassar o parlamentar e determinou que os votos recebidos por ele fossem computados pelo Pros.

Segundo a Folha de S. Paulo, a decisão do TSE é referente a caso de 2017, quando Boca Aberta foi cassado pela Câmara Municipal de Londrina (PR) por quebra de decoro parlamentar e teria de ter ficado inelegível por oito anos. Mas, auxiliado por decisão liminar, conseguiu registrar a candidatura à Câmara dos Deputados, elegendo-se.

No Conselho de Ética da Casa também havia representação contra o político, em decorrência de acusações infundadas contra o colega Hiran Gonçalves (PP-RR) e por invasão a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) no Paraná.

Boca Aberta xingou o relator do processo, deputado Alexandre Leite (DEM-SP), por ele ter retirado o caso de pauta após a decisão do TSE.

