PGR solicita ao STF dados dos seguidores de Bolsonaro nas redes sociais

Procuradoria-Geral da República também pediu acesso a postagens do ex-presidente sobre urnas, eleições e Forças Armadas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que plataformas enviem uma lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

O pedido feito nesta segunda-feira, 17, por meio do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, cita o Instagram, TikTok, Twitter, Facebook e Youtube. Além disso, a PGR requer que as plataformas mandem a “integralidade das postagens” de Bolsonaro sobre eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), STF, Forças Armadas e fotos ou vídeos com esses temas.

A Procuradoria solicita que as empresas informem sobre as publicações de Bolsonaro os seguintes dados: o número de visualizações, curtidas, compartilhamentos, comentários e “demais métricas aferíveis”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bolsonaro é investigado em inquérito que apura os suspeitos de incitarem os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília. O ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, é o relator.

O ex-presidente foi incluído na investigação por ordem do próprio Moraes e também por solicitação da PGR. Ele entrou no inquérito após publicar um vídeo no Facebook em 10 de janeiro, que dizia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não havia sido eleito pelo povo. Bolsonaro apagou a postagem horas depois.