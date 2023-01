Reportagem especial revisita a trajetória de Tasso Jereissati no Ceará

Tasso Jereissati (PSDB-CE) encerra nesta semana o seu segundo mandato como senador em Brasília deixando vasto legado político. Para recordar a história do parlamentar, O POVO+ lançou uma série especial que convida o assinante os passos do ex-governador do Ceará.

Tasso Ribeiro Jereissati nasceu em Fortaleza, Ceará, em 15 de dezembro de 1948. Ele é um dos seis filhos do casal Carlos Jereissati e Maria de Lourdes Jereissati. O pai, como o filho, foi empresário e político. Exerceu os cargos de deputado federal e senador.

Em 1986, depois da fase como liderança empresarial, saiu candidato ao governo do Ceará pelo PMDB, com o compromisso de “mudar, renovar e acabar com a miséria”

O político, entrevistado pelo jornalista Érico Firmo, recebeu O POVO para uma conversa de quase duas horas nas quais fez o balanço de uma era. O político percorreu a própria trajetória, desde as raízes familiares, a carreira empresarial, a imprevista entrada na política, as alianças, os rompimentos, os aliados, os adversários e as perspectivas de futuro.

O senador lembrou de seu primeiro discurso na tribuna do Senado, em 2003, quando também comentou sobre o que esperava do futuro —mcom o início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora reeleito para o terceiro mandato.

A primeira passagem de Tasso pelo Senado foi de 2003 a 2011. E o segundo mandato, iniciado em 2015, é o que se encerra agora.

Uma das únicas lideranças históricas do PSDB ainda em atividade na política nacional, o parlamentar já falou em reduzir o ritmo, mas a pré-candidatura a vic-presidência surgiu como alternativa momentânea à aposentadoria em 2022. O senador é conhecido pelas articulações nos bastidores.

Para Tasso, as últimas eleições reforçaram a importância do fortalecimento do sistema democrático. O senador criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e conta ter enfrentado reações entre pares por apoiar Lula para presidente no segundo turno.

A primeira parte da"Reportagem Especial: Tasso Jereissati conta sua história" já pode ser na plataforma O POVO+, multistreaming de Jornalismo do O POVO.

