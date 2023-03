Tasso Jereissati convoca jovens empresários para atuação política

"Não temos mais projeto de Estado para o Ceará." A frase foi dita pelo ex-senador, ex-governador e empresário cearense Tasso Jeressati, em uma palestra/almoço da Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza, que ocorreu nesta sexta-feira, 10.

Com uma fala muito política, Tasso orientou que os jovens empresários se tornem novos nomes no cenário público e político. "Precisamos de uma nova política, novos nomes e vocês não estão sendo convidados, vocês tem a obrigação de participar da construção do nosso Estado e do nosso País."

Ele criticou o que apontou como inércia das entidades e da oposição, a criação de novas pastas no governo estadual de Elmano de Freitas (PT). "Não vi nenhuma voz, nenhuma entidade contestando isso e nós, empresários, sabemos que mais pastas são mais custos e isso compromete a eficiência e a economia da máquina pública. No futuro a conta chega."

O ex-senador ainda fez duras críticas a criação das novas secretarias no que ele chamou de acomodação política e não técnica.

Com relação a economia, o ex-senador usou a expressão que o Brasil está "andando de lado". "Tivemos zero crescimento nos últimos 15 anos, enquanto o mundo cresceu e não podemos mais aceitar isso."

Encontro com ministro Haddad

A alta carga tributária e a burocracia fiscais são as principais pautas que os líderes da AJE querem levar ao ministro Fernando Haddad em uma agenda. A informação foi dada pelo coordenador-geral da entidade, o empresário Davi Macedo, mas ainda não tem uma data certa para ocorrer.

"Pretendemos, sim, ter uma pauta e um momento com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, este ano, para podermos debater temas relevantes ao jovem empresário cearense. Os jovens empresários se queixam bastante da alta carga tributária, e a gente vai trabalhar pra que tenhamos uma burocracia fiscal menor, uma carga tributária menor e um ambiente mais propício para o desenvolvimento de empreendedorismo."

Já sobre o arcabouço fiscal, ele comenta que este é um tema que é abordado pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários, que trata das pautas mais macro.

O evento marcou a troca de gestão da AJE, antes coordenada pelo empresário George Martins, e também contou com a presença do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista.

