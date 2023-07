Dono do Habib's diz que não apoiaria Bolsonaro novamente e que Haddad "é 10"

Além do Habib 's, Saraiva fundou a rede de restaurantes Ragazzo e Tendal Grill, com as quais faturou cerca de R$ 2,7 bilhões no ano de 2022.

O dono da rede de restaurantes Habib 's, Alberto Saraiva, afirmou ao Uol que está “contente” com o país atualmente e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, “é 10”. Durante a entrevista, o empresário revelou que não apoiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) outra vez.

Alberto afirma que, quando Haddad foi escolhido como ministro da Fazenda, havia certa preocupação, contudo, nos dias atuais, “o empresariado está em total apoio a ele”. No entendimento dele, o ministro tem inteligência e é bem-intencionado. Segundo ele, além de lutar pelo país, também ouve todos os setores. “De zero a 10, é 10”, afirmou.

O empresário caracterizou a gestão do presidente Lula (PT) como “um governo mais equilibrado” e revelou estar “contente” com o Brasil. Contudo, disse que o petista não é o único responsável pelas circunstâncias positivas, e que o panorama também “é mérito do conjunto”, citando a Câmara, o Senado e o Banco Central.

Saraiva menciona que a sorte tem ajudado a economia. “Tem um pouco de sorte nisso, porque a situação dos outros países favorece o Brasil”.

No que diz respeito ao presidente Lula, Alberto optou por não avaliá-lo, mas quando foi questionado se o petista tinha sorte, o empresário respondeu que sim, “muita”. “Teve um período muito complicado, mas quando assumiu agora está tendo muita sorte, as coisas estão favoráveis. E competência também”, disse.

Durante as eleições de 2022, Saraiva apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, no entanto, afirmou que não daria o seu apoio novamente. Ao ser questionado se ficou decepcionado com Bolsonaro, ele respondeu: “Não, não apoiaria, tem 500 coisas para justificar isso”, sem dar detalhes.

As expectativas de Saraiva para com a economia brasileira são positivas. Ele afirma estar “extremamente otimista” em relação à queda da inflação e dos juros. Ele acrescenta que a baixa do dólar também é o que favorece a compra de itens dolarizados, como a farinha e melhora o mercado de trabalho. Conforme ele explica, isso aponta para um acréscimo na renda e consumo de fast food, principal foco dos seus negócios.

Saraiva pontua ainda que a alta no juros atrapalha a economia, uma vez que, as pessoas que têm dinheiro preferem aplicá-lo. Contudo, ele entende que foi importante ter mantido a taxa até agora porque ela desempenhou um papel importante para controlar a inflação.

Ele acrescenta que achou que o timing para a redução dos juros estava demorando um pouco, mas agora entende que “até o timing vai dar certo”. A taxa básica de juros está em 13,75% desde agosto de 2022 e há expectativa de que o Banco Central inicie os cortes em agosto.

O empresário disse que a reforma tributária ainda sofrerá alterações no Senado, mas avalia a proposta como boa. O texto aprovado na Câmara inclui a possibilidade de se criar um regime diferente de cobrança para os restaurantes. De acordo com Saraiva, se a carga para a categoria ficasse em 25%, seria destrutivo. “Restaurante não tem essa condição”, pontua.