Evandro afirma que PDT deveria se posicionar sobre a crise na legenda

Na manhã desta quinta-feira, 13, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Evandro Leitão se posicionou acerca do acordo firmado para sanar a crise do PDT cearense entre o deputado federal André Figueiredo e o senador Cid Gomes. Ambos os políticos entraram em um consenso de que, pelos próximos quatro meses, Cid presidirá a legenda.

“O PDT teria que se posicionar, sendo base ou sendo oposição ou se liberaria a bancada, não poderia ficar no silêncio porque o silêncio pode ser interpretado da maneira que cada um de nós desejamos", disse.

"Eu acredito que o senador Cid, agora assumindo nos próximos quatro meses a presidência do PDT, possa estar nos conduzindo da melhor maneira possível”, acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último dia 8, Cid e André se reuniram para pôr fim à crise partidária e selar um acordo sobre a presidência do PDT no Ceará. Figueiredo se licenciou do diretório estadual da legenda até dezembro de 2023 e Cid, por sua vez, assume o cargo com o intuito de solidificar o partido para a corrida eleitoral de 2024.

O senador assumirá a presidência do PDT nesta quinta-feira, 13, em reunião do Diretório Estadual marcada para às 16 horas na sede do partido.