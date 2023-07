Turismo: Nomeação de Celso Sabino pode ser 'a qualquer momento', diz líder do governo na Câmara

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), afirmou nesta quinta-feira, 13, que a nomeação do deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) para assumir o Ministério do Turismo deve ser anunciada "a qualquer momento".

De acordo com ele, na reunião desta quarta-feira, 12, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), foi reiterado o consenso do partido quanto à indicação de Sabino.

Em conversa a jornalistas, Guimarães disse ter participado do encontro entre Lula e Alcolumbre. "Foi uma reunião normal", ponderou o líder, em meio às expectativas de um anúncio para os próximos dias da nomeação de Sabino.

Questionado sobre quando a troca no comando do Turismo, sob o atual comando de Daniela Carneiro, deve ser oficializada, Guimarães respondeu: "Não sei, não cuido da agenda". Posteriormente, ele acrescentou: "acho que a qualquer momento".