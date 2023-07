Em vídeo juntos, André chama Cid de 'principal liderança do Ceará'

Deputado federal cede a presidência estadual do PDT e diz ter confiança de que Cid manterá partido como o maior do Ceará

No vídeo que o senador Cid Gomes e o deputado federal André Figueiredo gravaram juntos nesta sexta-feira, 7, para marcar a passagem de comando do PDT no Ceará para o senador, com a licença do deputado, que segue na presidência nacional da legenda. Após semanas de atritos, reuniões e críticas, André se referiu ao novo presidente estadual pedetista como "principal liderança do Estado do Ceará".

Embora tenha reconhecido a sangria sofrida pela sigla desde o ano passado, Figueiredo disse ter confiança de que Cid manterá o PDT como maior dos partidos cearenses. ""O senador Cid é a principal liderança do Estado do Ceará. Eu tenho absoluta certeza de que ele vai conseguir fazer com que o PDT continue sendo o maior partido do Estado do Ceará".

Os dois se encontraram nesta sexta, na Assembleia Legislativa do Ceará, e fizeram pronunciamento para dar ares oficiais à troca de comando na presidência do PDT no Ceará. André se licencia por quatro meses e Cid assume a direção do PDT estadual até dezembro, conforme o comunicado. André Figueiredo segue na presidência nacional.

Assista ao pronunciamento: