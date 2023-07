Cid Gomes falta a seis sessões seguidas da CPMI do 8/1, da qual é vice-presidente

O senador cearense Cid Gomes (PDT) não compareceu à sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos do dia 8 de janeiro nesta terça-feira, 11, em que o tenente-coronel Mauro Cid prestou depoimento. Foi a sexta vez seguida que o pedetista, vice-presidente da comissão, falta aos encontros.

Ao todo, o parlamentar marcou presença apenas nas duas primeiras, quando foi definida a mesa que irá integrar a CPMI.



Desde a instalação da CPMI, no dia 25 de maio, Cid participou de dois momentos inusitados. No primeiro dia, quando discutiu com deputado federal Abílio Brunini (PL-MT) e disse que iria “jogar o trator” em cima dele. E na segunda sessão quando presidiu por um minuto e meio e se divertiu tocando a campainha.

Durante este período das sessões da CPMI, Cid Gomes protagonizou a disputa pela presidência estadual do PDT no Ceará, junto com o deputado André Figueiredo. Entrave pelo comando da sigla rendeu quebras de relacionamentos, inclusive com seu irmão Ciro Gomes.

O parlamentar irá assumir o comando do partido no Ceará nesta quinta-feira, 13, como parte de um acordo pré-estabelecido entre lideranças de alas divergentes dentro da sigla.

No encontro, o atual presidente, deputado federal André Figueiredo, deverá oficializar sua licença para que Cid (vice-presidente) assuma e fique até o fim do ano, quando serão feitas eleições para formar um novo diretório.