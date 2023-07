André Figueiredo e Elmano compartilham palco em evento no Crato após acordo no PDT

O deputado André Figueiredo compartilhou o palco com o governador Elmano de Freitas (PT) no último domingo, 9, durante a abertura da 70ª edição da Expocrato, realizada no município de Crato, a 507 quilômetros de Fortaleza. O evento acontece depois de menos de uma semana do acordo firmado para a mudança no comando do PDT Ceará, agora ocupado pelo senador Cid Gomes (PDT), que defende a aliança com o PT.

O deputado evitou ficar ao lado de deputados governistas se limitando às últimas filas do palco em que o governador e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), fizeram discursos durante a abertura do evento. Ele fez uma aparição discreta, figurando algumas fotos e vídeos feitos pelo público.

Isso porque nas fotos compartilhadas pelos petistas não é possível ver o deputado e Figueiredo também não fez menção nas redes sociais. No Ceará, o deputado fez um tour por municípios da região como Quixelô, Juazeiro do Norte e Missão Velha . O evento no Crato reuniu deputados ligados à região como Fernando Santana (PT), Davi de Raimundão (MDB) e Yuri do Paredão (PL). O próprio Figueiredo teceu articulações em alguns municípios do Cariri.

Havia meses que o deputado não participava de um evento governista no Estado. Figueiredo, no entanto, esteve na última semana com Elmano na reunião da bancada federal, que reuniu os 22 deputados e os três senadores antes da votação da reforma tributária na última quarta-feira, 5. No mesmo dia, no período da noite, houve a confirmação que o pedetista tiraria licença para dar lugar ao senador por alguns meses.



O acordo, segundo Figueiredo, passar pela articulação de Cid para mediar um encontro entre o governador e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O grupo de Cid apoiará André para a recondução ao cargo de presidente estadual a partir do ano que vem.