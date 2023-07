Camilo é incluído como possível candidato a presidente em pesquisa; veja os números

A pesquisa Atlas/Intel inclui o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), como um dos nomes para disputar as eleições presidenciais de 2026. Os dados, divulgados pela CNN nesta quarta-feira, 5, revelam que o petista ocupa a quinta colocação na relação de possíveis candidatos da esquerda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando a coluna de possíveis candidatos, sendo citado como a melhor opção por 63% dos participantes.

Por outro lado, a pesquisa indicou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o melhor nome da direita para concorrer ao Planalto. O governador foi mencionado por 60,1% dos participantes.

Cerca de 3.222 pessoas foram ouvidas entre os dias 2 e 4 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará inelegível pelos próximos oito anos.

Lista de possíveis candidatos pela esquerda

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 63%

Fernando Haddad (PT): 14,4%

Outro nome: 9,3%

Ciro Gomes (PDT): 3,7%

Camilo Santana (PT): 2,8%

Rui Costa (PT): 1,7%

Marina Silva (Rede): 1,1%

Jaques Wagner (PT): 0,4%

Silvio Almeida: 0,2%

Não sabe: 3,4%

Lista de possíveis candidatos pela direita

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60,1%

Michelle Bolsonaro (PL): 17,9%

Romeu Zema (Novo): 8,6%

Ratinho Jr. (PSD): 2,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 2%

Tereza Cristina (PP): 0,8%

Magno Malta (PL): 0,5%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 0,3%

Não sabe: 7,5%

Lista de possíveis candidatos pelo Centro

Outro nome: 38,6%

Simone Tebet (MDB): 32,3%

Geraldo Alckmin (PSB): 8,4%

Márcio França (PSB): 4,2%

Eduardo Leite (PSDB): 2,8%

Raquel Lyra (PSDB): 0,3%

Não sabe: 13,6%

Quando os participantes foram questionados a respeito da imagem dos eventuais candidatos, 54% afirmaram que veem Tarcísio de forma positiva, 20% não sabem, e 26% têm visão negativa. Lula, por sua vez, tem 51% de comentários positivos, enquanto 3% não sabem, e 46% o veem negativamente.

Lista completa

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 54% positiva; 20% não sabem; e 26% negativa

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51% positiva; 3% não sabem; e 46% negativa

Simone Tebet (MDB): 45% positiva; 6% não sabem; e 48% negativa

Fernando Haddad (PT): 43% positiva; 6% não sabem; e 51% negativa

Jair Bolsonaro (PL): 43% positiva; 6% não sabem; e 51% negativa

Michelle Bolsonaro (PL): 43% positiva; 9% não sabem; e 49% negativa

Janja: 39% positiva; 16% não sabem; e 45% negativa

Geraldo Alckmin (PSB): 38% positiva; 18% não sabem; e 44% negativa

Flávio Dino (PSB): 37% positiva; 16% não sabem; e 47% negativa

Sergio Moro (União Brasil): 37% positiva; 12% não sabem; e 52% negativa

Romeu Zema (Novo): 35% positiva; 27% não sabem; e 38% negativa

Marina Silva (Rede): 34% positiva; 17% não sabem; e 49% negativa

Eduardo Leite (PSDB): 25% positiva; 36% não sabem; e 39% negativa

Rodrigo Pacheco (PSD): 25% positiva; 29% não sabem; e 46% negativa

Ciro Gomes (PDT): 23% positiva; 23% não sabem; e 54% negativa

Rui Costa (PT): 16% positiva; 45% não sabem; e 40% negativa

Arthur Lira (PP): 15% positiva; 22% não sabem; e 63% negativa

Em maio deste ano, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa revelando que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) fica à frente do presidente Lula (PT) na categoria popularidade. A apuração mediu a aprovação ao petista, no Palácio do Planalto, e ao governador no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio é aprovado por 65,3% dos entrevistados e desaprovado por 26,7%. Os que não responderam são 8%. Lula, por sua vez, é aprovado por 55,6% e desaprovado por 38,7% dos entrevistados. Os que não responderam contabilizam 5,6%.

Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, o Paraná Pesquisas ouviu cerca de 1.208 eleitores. O grau de confiança do levantamento é de 95%.