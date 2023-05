Tarcísio de Freitas supera Lula em pesquisa de popularidade em SP

O novo levantamento eleitoral realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) fica à frente do presidente Lula (PT) na categoria popularidade. A apuração mediu a aprovação ao petista, no Palácio do Planalto, e ao governador no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio é aprovado por 65,3% dos entrevistados e desaprovado por 26,7%. Os que não responderam são 8%. Lula, por sua vez, é aprovado por 55,6% e desaprovado por 38,7% dos entrevistados. Os que não responderam contabilizam 5,6%.

Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, o Paraná Pesquisas ouviu cerca de 1.208 eleitores. O grau de confiança é de 95%.

