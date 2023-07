Elmano diz que cabe a pedetistas resolver crise: "Governador interferir só piora"

O governador cearense está em Brasília, onde se reuniu com membros da bancada federal do Ceará

Cumprindo agenda em Brasília, nesta quarta-feira, 5, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou a crise interna que se estabeleceu no PDT Ceará e que chegou à capital federal nesta semana, com direito a reunião da executiva nacional para debater os rumos da sigla no estado. O petista disse que não pretende interferir e que cabe aos dirigentes pedetistas a responsabilidade de “apaziguar” o partido.

“Não me cabe, como governador, estar entrando ou querendo ter algum tipo de atuação em um partido que eu não integro”, pontuou. Ao ser perguntado se não interviria nem para apaziguar a situação, disse: “Acho que quem tem que apaziguar são aqueles que dirigem o partido”.

Confrontado com o fato de que os pedetistas não estão conseguindo mediar o racha interno, Elmano reforçou: “Se eles, que são do partido, até agora não conseguiram, o governador querer interferir nisso só piora o problema. Tenho que ter tranquilidade de saber que cada partido tem seu ritual, estatuto e regramento. A mim cabe aguardar e respeitar", concluiu.



Nesta semana, o senador Cid Gomes (PDT) afirmou que o clima em seu partido está "cada vez mais azedo e odiento" diante da escalada no embate de dois grupos que disputam o comando da legenda no Ceará. Em coletiva na segunda-feira, 3, o parlamentar avaliou que esperava uma resolução dos conflitos com o fim da eleição, mas a legenda tem feito caminho inverso.



Cid contestou a tese de que teria sido aprovada uma intervenção da executiva nacional do PDT no Ceará na segunda-feira, 3. Horas após a reunião do grupo, o parlamentar afirmou que, em pauta, havia apenas a discussão de casos de "falta de ética ou disciplinar". Segundo ele, não há procedimentos como este (intervenção) no Estado e, por isso, ele se absteve da votação.



Na próxima sexta-feira, 7, está marcada uma reunião do diretório estadual, com maioria pró-Cid, para tentar destituir o deputado federal André Figueiredo do cargo de presidente estadual da sigla. Figueiredo, que atualmente acumula a presidência nacional do PDT, disse que a reunião marcada por cidistas é irregular e trará "consequências", caso ocorra.

Cid já admitiu até a possibilidade de realizar a reunião "na calçada", caso a entrada na sede do partido seja inviabilizada de algum modo. "Se houver quórum, a reunião acontecerá na sede do partido. Se não nós deixarem entrar, faremos na calçada, na frente da sede", afirmou.