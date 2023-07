Crise no PDT: Queiroz Filho rebate fala de Ivo contra RC e aponta "preconceito"

Na tribuna, o parlamentar chamou de injustiça a responsabilização do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, com quem ele tem relação política de maior proximidade. Segundo Ivo, se RC "fosse homem", teria desistido de candidatura em 2022

O deputado estadual Queiroz Filho (PDT), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta quarta-feira, 5, para rebater as falas do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), que responsabilizou o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) pelo fim da aliança com o PT no ano passado e argumentou que se RC "fosse homem" teria desistido da candidatura ao Governo do Ceará em 2022.



Em nota, Queiroz acusou Ivo de usar de um “tom de preconceito” na declaração. "Vivemos numa cultura machista e procuro sempre melhorar para não usar expressões misóginas. Por exemplo, ele disse que se o RC ‘fosse homem’, e por acaso alguém ser homem é melhor ou pior do que ser mulher ou homossexual? avalio como uma fala infeliz", disparou o deputado.

Na tribuna, o parlamentar chamou de injustiça a responsabilização de RC, com quem ele tem relação política de maior proximidade. "Não acho justo responsabilizar o Roberto Cláudio por tudo que aconteceu no cenário político do ano passado. Parece até que RC teria que adivinhar o que iria acontecer. Onde o Ivo estava quando os quatro pré-candidatos estavam em pré-campanha? É constrangedor, pois houve uma decisão legítima dentro do próprio PDT", argumentou.

No início desta semana, Ivo acusou o ex-prefeito da Capital de ser o “causador de toda a confusão” envolvendo o racha estadual com o PT e a disputa interna no PDT para indicar o candidato ao governo.

“Foi ele (Roberto) o causador de toda a confusão. Se ele fosse uma pessoa, como é que eu digo, se fosse homem, no sentido de palavra e compromisso, ele tinha dito para o Ciro: ‘Eu não vou ser o causador dessa briga’”, disparou em entrevista à rádio Tupinambá, de Sobral.



Queiroz reforçou que não pediu autorização a RC para falar sobre o tema e disse que não foi solicitado a ele que falasse. “Perfil para pombo-correio e menino de recado eu não tenho. Isso é o que eu penso. Depois que o jogo é jogado, fica fácil fazer esses comentários. Se o RC tivesse ganho, será que não estaria na base do governo? Enfim, é da democracia, perdemos”, concluiu.