O POVO News: Crise no PDT cearense que opõe Cid e Ciro chega a Brasília

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 4. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a crise dentro do PDT, a edição comenta sobre a reunião com membros da legenda, realizada nesta segunda-feira, 3, em Brasília.

Na ocasião, os integrantes se reuniram para discutir estratégias que resolvam a crise na sigla, resultado da briga partidária entre o senador Cid Gomes e o atual líder do PDT na Câmara, André Figueiredo, que disputam o diretório nacional. Para explicar o assunto, o O POVO News recebe o deputado federal. Eduardo Bismarck (PDT).

Assista ao vivo:

No que se refere às próximas ações do governo Lula, a edição comenta sobre o comando temporário do presidente no Mercosul. O petista afirmou, durante o programa semanal ‘Conversa com o presidente’, que os países que integram o bloco buscam uma política de ganha-ganha com a União Europeia. “A gente não quer fazer uma política em que eles ganham e a gente perca”, mencionou.

O programa comenta também sobre os desdobramentos da reforma tributária. A pauta tem prioridade para ser debatida entre os parlamentares, uma vez que, as atividades na Câmara serão suspensas no próximo dia 17 de julho. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) se reunirá com a bancada federal, nesta quarta-feira, 5, para discutir os impactos da proposta.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO