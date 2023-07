Carlos Alberto, da Praça é Nossa, elogia Bolsonaro e critica Lula por não ter curso superior

Durante a entrevista, Carlos da Nóbrega também teceu comentários em defesa do ex-presidente, Jair Bolsonaro

Em entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, o apresentador Carlos Alberto da Nóbrega, de 87 anos, teceu comentários em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando que, por não ter cursado ensino superior, o petista “afunda o País”.

“Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil… ser presidente da República? Por isso que o País está desse jeito”, declarou na noite desta segunda-feira, 3.

Além disso, Carlos Alberto relembrou a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil, afirmando que a forma como o líder foi recepcionado pelo presidente Lula foi ironizada no programa "A Praça é Nossa", no SBT.

“Quando Lula trouxe o Maduro e colocaram um tapete vermelho para ele, na mesma semana coloquei na ‘Praça’”, prosseguiu.

No encontro, Nóbrega foi questionado se ironizou Bolsonaro em seu programa de humor. “Sim, e muito. Nunca fui cobrado por políticos por fazer piada com eles”. Ao mesmo tempo, mencionou que foi homenageado por Bolsonaro.

Ele acrescenta que não confunde política com a atuação na área da comédia. “Meu voto é a minha opinião”, concluiu.