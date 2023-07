O POVO News: André diz que houve intervenção nacional no PDT do Ceará; Cid contesta

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 3. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a crise que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) enfrenta. Durante reunião nesta segunda-feira, 3, o deputado André Figueiredo (PDT) afirmou que houve intervenção nacional no PDT do Ceará. O senador Cid Gomes, por sua vez, contestou o posicionamento do parlamentar.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre a polêmica envolvendo o pastor André Valadão, que afirmou, durante um culto, que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTQIA+.

"A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. 'Mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Therezinha com Therezinha [...] ai, não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver'. Hoje você nas Paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza", disse Valadão.

O programa também discute a decisão da Câmara em priorizar os debates sobre a reforma tributária ao longo desta semana, contudo, antes precisa analisar o voto qualificado do Carf. Para discutir sobre esse assunto, o O POVO News conversa com o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre o encontro do petista com o presidente da Argentina, Alberto Fernandez na cúpula do Mercosul. Além disso, antes da viagem, Lula sanciona lei que obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres.

Ainda sobre a política nacional, a transmissão discute as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que revelou "estar na UTI, mas que não morreu ainda”, bem como o Projeto de Lei que prevê a anistia do ex-presidente, que já tem o apoio de mais de 50 deputados.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Holanda.

