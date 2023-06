Após Bolsonaro ficar inelegível, Michelle afirma:"Estou às suas ordens, meu capitão"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que está “às ordens” do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração faz referência a uma eventual candidatura ao pleito eleitoral de 2026, tendo em vista que o marido foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a inelegibilidade pelos próximos oito anos.

“Nosso sonho segue mais vivo do que nunca”, escreveu. “Estou às suas ordens, meu CAPITÃO”.

Após Bolsonaro ficar inelegível, Michelle publica mensagem de apoio nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram-Michelle Bolsonaro

Na tarde desta sexta-feira, 30, o ex-presidente afirmou em coletiva de imprensa que o partido deverá discutir os possíveis pré-candidatos às eleições de 2026.

“Quem seria oposição se esse atual mandatário sair em 2026? No momento ainda não tem nome, pode ser que apareça, mas ainda não tem nome”, declarou. Durante a entrevista, Bolsonaro teceu críticas ao TSE e ao opositor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Poderia, por aclamação no TSE, continuar o mandato do Lula, afinal de contas, ele é um grande democrata, um cara que esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por nove juízes, em três instâncias, tirado da cadeia para disputar a Presidência”.

Nesta quinta-feira, 29, o ex-mandatário avaliou a possibilidade de apoiar a esposa se o TSE o considerasse inelegível, e afirmou que seria um bom cabo eleitoral.

“Lógico que sim (apoiaria uma candidatura de Michelle). Se eu estiver fora do jogo político, serei um bom cabo eleitoral. Tem vários bons nomes por aí, mas acredito até o último segundo na isenção e em um julgamento justo e sem revanchismo por parte do TSE", disse Bolsonaro.

Em fevereiro deste ano, Michelle havia dito que não pretendia se candidatar a nenhum cargo no Executivo. A declaração foi proferida após semanas de especulações de que a mulher do ex-presidente pudesse ser lançada na disputa eleitoral para o Senado Federal pelo Distrito Federal ou pelo Rio de Janeiro.

“Oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo", afirmou Michelle nas redes sociais.

À época, o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, revelou que Michelle seria um bom nome para a corrida eleitoral. “Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento [da campanha] do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou”, disse em entrevista à CNN.

“Se ele (Bolsonaro) for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, completou.