Piso da enfermagem: Elmano diz que repasse federal é aquém da necessidade do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) vai enviar relatório detalhado do número de profissionais da enfermagem ao Ministério da Saúde. O objetivo é solicitar mais recursos para o pagamento do piso da enfermagem, já que, segundo o gestor, a quantia informada pelo Governo Federal está aquém da necessária para o pagamento.

Elmano ressalta que o outros governadores também realizam movimentações no mesmo sentindo para solicitar mais verbas do Governo. O grupo vai enviar os documentos e esperar a complementação nos recursos destinados para arcar com o pagamento.



"Vamos apresentar ao Ministério da Saúde para que possa a ministra analisar, também está sendo feito por outros governadores, para que ela possa analisar efetivamente um complemento", ressaltou em fala nesta sexta-feira, 2, na posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).

O gestor afirma que o "apresentado pelo Governo Federal é muito aquém da conta que os Estados precisam assim como também os municípios para cumprimento da lei do piso". O governo estadual vai contabilizar o número de enfermeiros na administração direta e nas organizações sociais que tem contrato de gestão com o estado.

Perguntado sobre a aplicabilidade do piso no Ceará antes da negociação, o governador negou que acontecesse justamente porque "estamos a discutir". "Não, porque ainda estamos a discutir e muito em breve vamos encontrar um entendimento com o Ministério da Saúde para que possamos fazer a implementação do piso", ressaltou.

No dia 12 de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que libera R$ 7,3 bilhões para custear o piso, a partir de maio, para profissionais de estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam a pelo menos 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A partir do próximo ano, o valor deve ser de R$ 10,8 bilhões, para os 12 meses.