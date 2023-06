Bolsonaro espera que algum ministro peça vista e adie julgamento no TSE antes de Nunes Marques

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o "ideal" seria que algum magistrado, já no início do julgamento da inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), peça vista — isto é, mais tempo para analisar o processo. A declaração foi feita à CNN Brasil. As expectativas recaem sobre o ministro Kássio Nunes Marques, único indicado por Bolsonaro a fazer parte da composição do colegiado de sete ministros.

Assista ao vivo

Kássio, entretanto, será o sexto a votar, quando a "fatura" pode já estar definida para um lado ou para outro. São sete magistrados a votar. "Já que é um voto de quase 500 páginas (do relator, ministro Benedito Gonçalves) o ideal seria que alguém no início pedisse vista", disse Bolsonaro à emissora. O julgamento começou nesta quinta-feira, 22.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eventual pedido de vista é a esperança de sobrevida do ex-presidente no TSE, o que prorrogaria a decisão por 3 meses. O TSE entra em recesso em julho. O eventual pedido de vista de Nunes Marques pode durar até 60 dias. São 90 dias, portanto.

Sobre o assunto TSE começa sessão que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro

Julgamento de Bolsonaro no TSE: corregedor lê relatório, veja ao vivo

A ação que pode tirar Bolsonaro da vida política foi movida pelo PDT de Ciro Gomes em consequência de questionamentos feitos por Bolsonaro ao sistema brasileiro de votação, eletrônico, durante reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022.

A reunião foi transmitida pela TV Brasil e pelas redes sociais. Nesta quinta-feira, 22, Bolsonaro disse à Folha que eventual condenação sua seria uma "afronta". A Corte votará, então, se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e dos meios de comunicação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou cinco dos sete ministros que irão votar, entre os quais o cearense Raul Araújo Filho (veja mais aqui). O relatório do ministro Benedito Gonçalves (corregedor-geral do TSE) pede a inelegibilidade.

No TSE tramitam 16 processos no total que podem tornar Bolsonaro inelegível. Entre eles, ações por ataques verbais ao sistema eleitoral ou pelo suposto uso da máquina pública em benefício próprio durante as eleições.