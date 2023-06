Bolsonaro se reúne com deputados do PL em SP na tentativa de construir imagem de 'perseguido'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará na capital paulista nesta segunda-feira, 26, para um encontro com parlamentares federais e estaduais do PL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Marcada para as 10h30, a reunião contará com a presença do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e está dentro de um "road show" que o Bolsonaro tem feito pelo País para dizer que está sendo "perseguido".

Como mostrou a Coluna da Vera Rosa, do Estadão, a estratégia apela para a influência política do ex-presidente para construir uma imagem de mártir. A expectativa é que Bolsonaro retorne a Brasília depois do encontro da segunda-feira. Ele deve acompanhar de casa a sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que retoma na terça-feira, 27, o julgamento do processo que pode torná-lo inelegível.

No encontro nesta segunda, estarão os 17 deputados federais e 19 deputados estaduais do Partido Liberal. A reunião será fechada. Bolsonaro já está em São Paulo. Neste domingo, 25, assistiu ao jogo entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque.

No dia 1° de junho, última vez em que esteve em São Paulo, o ex-presidente repetiu o gesto ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem assistiu à partida de futebol entre São Paulo Futebol Clube e Sport Recife, depois de um dia no qual compartilharam agendas. No estádio, o público ficou divido entre aplausos e vaias, mas nas redes sociais o ex-presidente repercutiu vídeos da sua ida ao estádio como demonstração de que tem apelo popular.

Julgamento

Na quinta-feira, 22, o TSE deu início ao julgamento do processo que pode tornar Bolsonaro inelegível. O PDT acusa o ex-presidente de abuso do poder político e dos meios de comunicação por causa do discurso que ele fez no dia 18 de julho de 2022 a cerca de 70 embaixadores. Na ocasião, ele atacou o sistema eleitoral e disse que as urnas são frágeis, o que foi interpretado como um discurso antecipado de campanha.

Durante a sessão, Bolsonaro desembarcou em Porto Alegre (RS) para participar de reuniões com membros do PL. Ao longo do dia, ele publicou vídeos e fotos mostrando a recepção de simpatizantes. O julgamento na Corte eleitoral continua na terça com a leitura dos votos dos ministros.

Também como parte das viagens pelo País, no sábado, 17, Valdemar e Bolsonaro estiveram em Jundiaí (interior de São Paulo), em um evento que trouxe o prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, para o partido. Tarcísio, o senador Marcos Pontes (PL-SP) e o presidente da Alesp, André do Prado (PL-SP), estavam na comitiva.

O astronauta é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, mas, até o momento, o bolsonarismo está dividido entre o ex-ministro e Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital paulista, cujo apadrinhamento está condicionado à sua ida para o PL.