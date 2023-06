Líder da bancada do PDT na Câmara diz tentar amenizar impactos do racha interno

Líder do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza, Didi Mangueira defende que há “espaço” no PDT para convivência entre as alas do partido, rachado em nível estadual e municipal. Ele disse trabalhar para amenizar as divergências e avaliou não esperar a saída de parlamentares da legenda.

“Estou como líder da bancada do PDT lá na Câmara tentando trabalhar isso, mostrando que dá para sentar todo mundo para conversar e se unindo. O PDT é um partido forte, é discutir com a comunidade. Nós entendemos que há espaço (para divergências) e estamos trabalhando isso”, disse. A fala aconteceu em evento no último sábado, 24, na reunião do PDT municipal.

Ele chamou de “problemas” a movimentação dos vereadores Júlio Brizzi e Ana Paula, hoje deputada federal em exercício, de deixarem a base do prefeito e integrarem bloco independente que, na prática, atua fazendo oposição a José Sarto.

“Eles estão nessa linha não entendendo que nós perdemos a eleição para governador", disse. Em 2022, Roberto Cláudio, candidato do PDT, ficou em terceiro lugar na disputa vencida por Elmano de Freitas (PT).

O parlamentar, no entanto, afastou o temor de que poderia haver uma debandada do partido por conta das desavenças envolvendo o apoio a Sarto e ao governador Elmano. Ana Paula afirmou que se o prefeito for escolhido pela legenda para disputar a reeleição, ela deixará o partido.

“Acho que eles não saem do partido e nós estamos trabalhando isso para tentar fortalecer nossa bancada para fortalecer o nome do Sarto (...) Eu acredito que nenhum deputado vai sair do PDT, estou ouvindo isso deles que não vão deixar o PDT, mas precisamos resolver esse racha para que possamos seguir tranquilos para a reeleição do Sarto”, minimizou.

Didi assumiu, no final de maio, a liderança da bancada, antes exercida por Brizzi, que deixou o cargo de liderança do partido na Câmara após diversos embates com o prefeito Taxa do Lixo. Didi é ainda vice-líder de Sarto, em função que assumiu com a saída de Leo Couto (PSB) em aproximação com a base do governador Elmano e o grupo liderado pelo ministro Camilo Santana (PT).