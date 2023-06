Acilon quer ampliar força na RMF e agora mira em Maracanaú de Roberto Pessoa

O presidente do PL Ceará e atual prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, planeja ampliar a força no partido na Região Metropolitana de Fortaleza. O grupo político ligado a ele, que comanda ainda os municípios de Itaitinga, Beberibe, Pindoretama e Aquiraz, agora mira mais uma importante cidade: Maracanaú, hoje comandada por Roberto Pessoa (União Brasil).



Acilon apresentou dois nomes da sigla que podem disputar a prefeitura nas eleições do ano que vem: o deputado federal Júnior Mano e o empresário Bruno da Madeireira. O parlamentar destacou que Maracanaú tem problemas em diversos setores, apesar de possuir a segunda maior arrecadação de impostos do Ceará. "Maracanaú ainda segue atrasado em alguns aspectos, em especial a tecnologia. A juventude tem esse olhar mais sensível e aqui pode ser implantado um polo tecnológico", afirmou.

Já Bruno da Madereira afirmou que, em vez de "ameaça", a população da cidade terá melhorias na qualidade de vida. "Falaram para nós que iríamos dividir as pessoas de Maracanaú. Estamos aqui comprometidos para mostrar que vamos unir. Não vai ter mais ameaça, como ouvimos por diversas vezes. Vamos ter qualidade de vida, emprego, saúde e educação para todos". E acrescentou: "Maracanaú precisa de uma gestão de qualidade, que respeite e ouça o que o nosso povo quer. É dever nosso ter uma gestão participativa com todos".

A provável disputa marca outro possível embate na RMF entre PL e União Brasil. A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro já decidiu que terá candidato à Prefeitura de Fortaleza. Até o nome foi definido: o do deputado federal André Fernandes (PL). Também de olho nos votos da direita, está o atual secretário de Saúde de Maracanaú Capitão Wagner (União Brasil), que em 2022, quando concorreu ao Governo do Estado, teve o apoio do PL, que indicou para vice o nome do ex-deputado federal e atual presidente da Funci, Raimundo Gomes de Matos.

Poder na RMF

Nas eleições de 2022, além de ser reconduzido ao cargo com ampla vantagem na cidade do Eusébio, com 67,30% dos votos, Acilon Gonçalves conseguiu eleger o filho, o deputado estadual Bruno Gonçalves, do PL, para o executivo de Aquiraz, e mais quatro prefeitos: Paulo César Feitosa (PL) em Itaitinga, Michele Queiroz (PL) em Beberibe e Dedé Soldado (PL) em Pindoretama.

Ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), ex-secretário de Saúde do Ceará e ex-deputado estadual, Acilon Gonçalves (PL) materializa a expansão de poder do grupo político da família dele.