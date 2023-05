O POVO News: Cassação de chapa do PL Ceará e repasses entre Mauro Cid e Michelle

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 15. Com apresentação do jornalista Fernando Graziani, a edição traz as últimas informações sobre a cassação dos deputados estaduais do Partido Liberal (PL). Por quatro votos a dois, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) formou maioria para cassar a bancada. Dentre os alvos da ação estão Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra Silvana e Marta Gonçalves.

A transmissão também discutirá a investigação da Polícia Federal (PF) sobre o pagamento de despesas da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, quitados em dinheiro vivo por Mauro Cid, então ajudante de ordens do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), a edição discute a articulação do presidente com a equipe econômica e líderes do governo para debater o novo arcabouço fiscal.

O programa contará com a participação do deputado federal Yury do Paredão (PL) que explicará a polêmica envolvendo o seu nome e o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado foi alvo de críticas nas redes sociais por publicar uma foto de mãos dadas com o petista durante evento em Juazeiro do Norte.

A edição discute ainda o assassinato de quatro agentes de segurança pública de Camocim, ocorrido na madrugada deste domingo,14. Na ocasião, um inspetor da Polícia Civil foi até o alojamento da delegacia da cidade e cometeu o crime contra os colegas de trabalho. Foram mortos 3 escrivães e um inspetor da Polícia Civil. Para explicar esse assunto, o programa conversa com Roberto Uchôa, ex-policial civil no Rio de Janeiro e especialista em direito penal e criminologia.

Assista ao vivo:

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO