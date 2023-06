"Aproveitem que vocês têm um ministro cearense no MEC", diz Camilo a servidores da UFC

Ministro participou da inauguração de instalações no hospital da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, nesta segunda-feira, 19

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), participou da inauguração de instalações no hospital da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, nesta segunda-feira, 19. Durante discurso no local, Camilo manifestou a intenção de realizar novos investimentos em infraestrutura para a instituição e pediu que os presentes “aproveitem por ter um ministro cearense no Ministério da Educação”.



Camilo anunciou R$ 50 milhões em recursos para concluir obras no complexo hospitalar da UFC. “Recursos necessários não só para concluir obras em execução, mas para retomar a obra de 40 leitos de UTI paralisados. Estou aqui para anunciar R$ 50 milhões para os investimentos no complexo hospitalar”, disse o ministro durante o evento.

E seguiu: “Dizer para o atual reitor, para o futuro reitor e para o diretor da Faculdade de Medicina, que conversamos hoje cedo sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura, para melhorar as condições da maternidade e do complexo. Quero dizer que está autorizado que uma comissão vá ao ministério, apresente o plano diretor e aproveitem por ter um ministro cearense no MEC”, pontuou.

O ministro citou ainda o reconhecimento dos serviços prestados pelo hospital universitário para a sociedade. “Pelo reconhecimento desse local, do curso de Medicina da UFC, e pelo papel de servir ao povo nesse complexo hospitalar”, concluiu ao anunciar os recursos.