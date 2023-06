Camilo diz que ainda não recebeu lista tríplice para reitor da UFC

O ministro reafirmou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do MEC, de respeitar a consulta universitária; Custódio Almeida deve ser nomeado reitor em agosto.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que a lista tríplice que definirá o novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) ainda não chegou ao seu gabinete no MEC. No entanto, o titular da pasta reforçou o compromisso de nomear o mais votado no processo de escolha da UFC, no caso o professor Custódio Almeida. Declaração ocorreu durante coletiva na inauguração de instalações no hospital da UFC, em Fortaleza.



Questionado sobre se a lista já teria chegado até suas mãos, Camilo respondeu: “Ainda não chegou", mas reafirmou o compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do MEC, de respeitar a consulta universitária. "O mais votado será escolhido reitor. Como já foram nomeados em algumas universidades. Dei posse recentemente ao (reitor) do Rio Grande do Norte e (ao reitor) de Minas Gerais e em breve espero dar posse ao novo reitor da UFC”, completou.

Os três nomes a serem submetidos ao Governo Federal foram definidos pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFC em 28 de abril. O professor Custódio encabeça a lista tríplice da UFC.

Ele teve 83,11% dos votos entre a comunidade universitária. Na formação da lista tríplice, Custódio recebeu 29 dos 38 votos no Consuni e deve ser nomeado em agosto. Segunda colocada na consulta, a professora Elizabeth Daher retirou o nome antes da definição do conselho. Ela tinha o apoio do atual reitor, Cândido Albuquerque.

A legislação aponta que três nomes devem ser submetidos para a escolha do governo federal. Os professores Paulo Roberto, do Departamento de Cirurgia, e Francisco de Assis de Souza Filho, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, foram indicados para completar a lista, praticamente como uma formalidade exigida em lei.



O POVO entrou em contato com a UFC para saber se o documento já havia sido enviado ao MEC pelo reitor Cândido Albuquerque e aguarda retorno. A matéria será atualizada caso haja resposta.