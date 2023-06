Casas de 15 metros quadrados: Lula e prefeito de Campinas trocam críticas

A declaração do petista foi proferida no último sábado, 17, durante evento de oficialização da cidade de Belém como sede da COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), por causa das moradias de 15 metros quadrados oferecidas às famílias da Ocupação Nelson Mandela. A declaração do petista foi proferida no último sábado, 17, durante evento de oficialização da cidade de Belém como sede da COP 30, conferência da ONU sobre as mudanças climáticas.

"O prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá. Ou seja, significa que esse prefeito não entende de pobre. Significa que esse prefeito não é um cara humano. Significa que esse prefeito acha que pobre tem de ser tratado como se fosse uma coisa qualquer, e não como um ser humano que merece respeito", criticou Lula.

Lula critica moradias de 15 metros quadrados: “ Esse prefeito não é um cara humano”; Prefeito rebate: “Lula, deixa de politicagem”.



O petista também comparou as medidas da gestão do opositor com as suas próprias, afirmando que as habitações construídas pelo governo federal terão 40 metros quadrados, sacadas para que os moradores possam tomar ar livre e bibliotecas. Nesta segunda-feira, 19, o presidente voltou a proferir críticas a Saadi, durante sua live semanal.

“Aquele negócio de o prefeito (de Campinas) fazer uma casa de 15 metros quadrados. Se essa moda pega, daqui a pouco estaremos construindo poleiros para que o pobre possa morar. É o absurdo do absurdo", disse.

O prefeito de Campinas, por sua vez, afirmou em vídeo publicado no domingo, 18, que as falas de Lula estão categorizadas como “politicagem” e acusou o petista de não falar a verdade. "Humano seria não atender às reivindicações das famílias? Humano é não mentir, humano é falar a verdade. Lula, deixa de politicagem, deixa de fazer discursos como você fez ofendendo à luta das famílias do Mandela", defendeu Saadi.

Com o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Dário tentará a reeleição em Campinas, com o intuito de se firmar como o candidato dos votos bolsonaristas do município. O principal concorrente na disputa eleitoral será o deputado estadual Rafael Zimbaldi (Cidadania), também localizado no campo da centro-direita, deixando o PT isolado no município.

Em nota encaminhada ao Estadão, a prefeitura de Campinas alega que as moradias de 15 metros quadrados não pertencem a projeto habitacional mas, sim, de um acordo com os moradores da ocupação Nelson Mandela para evitar uma ordem de despejo.

A ocupação, no entanto, ficou ao lado do prefeito, informando em nota que “ninguém se preocupou” com as famílias quando elas estavam sob ordem de reintegração de posse.

O movimento acrescenta que as casas são “embriões” feitos com urgência para cumprir a determinação da Justiça, que determinou um prazo de quatro meses para o despejo das famílias, e, no futuro, as casas serão ampliadas para até 60 metros quadrados.

Em nota, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) se solidarizou com o prefeito de Campinas, defendeu o diálogo federativo “permanente” e mencionou um “equívoco do governo federal”. Saadi é vice-presidente de Saúde da entidade.

"Para evitar episódios como esse, a FNP incentiva e busca a promoção do diálogo federativo permanente. Somente com iniciativas conjuntas e coordenadas, entre União, estados e municípios, será possível promover justiça social e o desenvolvimento de país", consta a nota.