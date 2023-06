Dallagnol viaja para os EUA após cassação e Luizianne o acusa de ter fugido

A deputada federal Luizianne Lins (PT) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 19, para criticar a ida do ex-procurador chefe da força-tarefa da operação Lava Jato, Deltan Dallagnol (Podemos-PR), para morar nos Estados Unidos (EUA).

Mais informações ao vivo:

"Uma fuga no momento em que avançam investigações sobre crimes da Lava Jato. Sorridente e com a conta cheia de pix de apoiadores iludidos. Quem será o próximo a fugir?", questionou a cearense no Twitter sobre o deputado federal cassado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O TSE cassou de modo unânime o registro da candidatura de Deltan nas eleições 2022. Os votos foram computados para o Podemos. O Partido da Mobilização Nacional e federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) acionaram o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná contra o procurador.

A coligação afirma que Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República no momento em que investigações referentes à sua conduta na Lava Jato avançavam. As apurações o levariam à inelegilibidade. O relator do processo no TSE é o mesmo que, em relatório do caso Bolsonaro na Corte eleitoral, defende a cassação de seus direitos políticos: Benedito Gonçalves.