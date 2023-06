O POVO News: entrevista com Luiz Carlos Hauly, substituto de Deltan Dallagnol

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição entrevistará o deputado federal Luiz Carlos Hauly, escolhido para preencher a vaga de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assista ao vivo:

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), a edição conversa com o vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Rogério Correia, e o compromisso do governo com a alfabetização de 17 milhões de crianças.

O presidente Lula recebeu nesta segunda-feira, 12, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen,q ue pretende "fortalecer as relações com aliados fundamentais”.

Nessa mesma linha, a edição aborda a cerimônia de repatriação do fóssil Ubirajara Jubatus. A ação foi realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e ocorreu no prédio da pasta.

O programa discute ainda o caso de quatro crianças indígenas do sudeste da Colômbia que passaram 40 dias perdidas em uma das regiões menos exploradas, densas e selvagens do planeta. Será discutido ainda denúncias de torturas em presídios do Ceará e outros estados. Para explicar sobre o assunto, a edição conversa com o repórter da editoria de cotidiano do O POVO, Lucas Barbosa.

A transmissão inicia hoje o quadro Editorial, com o colunista de Política do O POVO e diretor de Opinião, Guálter George.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO