Substituto de Dallagnol diz que visita de Maduro "não é motivo" para impeachment de Lula: "Mico danado"

O deputado federal Luiz Carlos Hauly (Podemos) afirmou que não vê motivos para pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso em que o petista recebeu o ditador venezuelano Nicolás Maduro, em Brasília, durante agenda com líderes sul-americanos. Hauly é o substituto de Deltan Dallagnol (Podemos), que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deixou o mandato no início deste mês.



Hauly concedeu entrevista ao O POVO News na última segunda-feira, 12, e ao ser questionado sobre o pedido de impeachment contra Lula e se o assinaria, o deputado disse que tinha conhecimento apenas pela imprensa do caso, mas que analisaria a questão tão logo fosse possível. No início deste mês, a Câmara dos Deputados recebeu um novo pedido de impeachment apresentado pelo deputado Sanderson (PL-RS). Na justificativa ele cita a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil.

“Não (risos). O Bolsonaro também recebeu vários ditadores. E você sabe que eu sempre fui muito amigo do Bolsonaro, até votei nele também. Isso aí não é motivo, né. Se tiver algo concreto, de corrupção, pode contar comigo, aí sim. Mas não podemos criar também; aí fica uma coisa irracional e passa a ser ridículo. Acabando pagando um mico danado”, diz Hauly.

O pedido encabeçado por nomes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, já recebeu o apoio de pelo menos 47 deputados além do autor. Dentre estes, estavam quatro parlamentares filiados a partidos como MDB, PSD e União Brasil, que têm indicados à frente de ministérios da atual gestão federal.