Dino aciona PF contra pastor que pediu oração para Deus arrebentar mandíbula de Lula

O ministro da Justiça Flávio Dino informou, por meio de sua conta oficial no Twitter, que irá acionar a Polícia Federal ainda nesta sexta-feira, 16, a respeito das declarações do pastor Anderson Silva, que incentivou os seguidores evangélicos a orarem para que Deus pudesse "arrebentar mandíbula de Lula" e adoecer ministros do STF.

Dino afirma que a fala do líder religioso contradiz passagem bíblica. "Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz: 'Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!' (Mateus 5:9). A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal".

O pastor Anderson Silva, líder religioso da Igreja Vivo Por Ti e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse em entrevista a um podcast que os evangélicos têm que pedir a Deus para matar os inimigos, e inseriu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta categoria. “Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade", afirmou, na companhia do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que também participava da conversa.