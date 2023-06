O POVO News: Marco do Val é alvo de busca e apreensão pela PF a mando de Moraes

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 15. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em determinar que a Polícia Federal cumprisse mandato de busca e apreensão nos endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Do Val é alvo de investigação após acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de planejar um golpe de estado.

Assista ao vivo:

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute sobre a reunião do governo com o ministro da Economia, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. O encontro teve como principal foco discutir sobre a proposta do arcabouço fiscal, que ainda precisa ser votada pelos senadores.



Ainda sobre as decisões tomadas pela gestão petista, a edição debate a sabatina de Cristiano Zanin, que já tem votos suficientes para torná-lo ministro e que está marcada para a próxima quarta-feira, 21. Zanin foi indicado por Lula para ocupar o cargo do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, que foi cassado por candidatura irregular.

O programa explica o projeto de Lei que propõe tornar crime a discriminação de políticos, aprovada pela Câmara nesta quarta-feira,14. O projeto ainda tem que ir ao Senado. O texto foi aprovado por 252 votos a favor e 163 contrários

No que se refere ao Estado do Ceará, o programa comenta sobre a aparição inusitada do deputado estadual, João Jaime (Progressistas) durante sessão virtual da Assembleia Legislativa do Ceará. Na ocasião, o deputado aparece sem blusa e deitado e votou "sim" ao veto parcial do governador Elmano de Freitas (PT) a um projeto de lei (64/2023).

Veja

O deputado João Jaime participou da sessão da Alece desta quarta, 14, sem camisa e deitado. De forma remota, votou ‘sim’ ao veto parcial do governador Elmano a projeto que altera regras para placas contra homofobia. Assessoria do parlamentar diz que ele está com crise de coluna. pic.twitter.com/XL6R7t45vx — Jogo Político (@jogopolitico) June 15, 2023

Para discutir sobre o assunto, o O POVO News conversa com o deputado estadual, Osmar Baquit (PDT).



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO