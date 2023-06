Lula tem queda em popularidade digital após críticas a governo Bolsonaro

O cálculo da popularidade digital do atual presidente do País foi feito pelo Índice de Popularidade Digital e demonstrou oscilações após declarações contra Bolsonaro

O presidente Lula (PT) apresentou variações negativas em sua popularidade digital entre os meses de abril e junho deste ano. Os dados divulgados pelo Índice de Popularidade Digital (IPD), da empresa de pesquisa e consultoria Quaest, mostram que o presidente teve uma boa popularidade em abril, mas ela teve quedas nos outros meses por declarações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com coleta de dados de redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, a popularidade digital do presidente teve um salto quando ele viajou para Portugal. No primeiro dia de compromisso oficial, em 22 de abril, Lula subiu de 67,88 para 83,28 pontos, marcando um aumento de 15 pontos em sua popularidade digital.

Nesse dia em questão, o presidente assinou 13 acordos com o país e fez críticas aos governos anteriores de Bolsonaro e Michel Temer. Além disso, durante sua viagem ao país, superou a visibilidade de Bolsonaro em abril de 2019 — primeiro ano do antigo governo.

Mas o ápice de Lula foi atingido com o anúncio do aumento do salário mínimo para R$ 1.320, no dia 30 de maio. No mesmo dia, o chefe do Executivo também divulgou que enviaria um projeto de lei para o Congresso Nacional para tornar obrigatório o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Sua popularidade atingiu a marca de 85,37 pontos, sendo um recorde.

Contudo, a imagem de Lula nas redes sociais teve uma queda nas semanas seguintes por causa de críticas feitas ao antigo governo. O presidente comparou o governo anterior com “uma praga de gafanhotos”, citando também as investigações sobre suspeitas de fraude no cartão de vacina de Bolsonaro e afirmou ter sido um governo corrupto.

Cerca de 30 pontos foram perdidos, caindo de 83,38 pontos, que tinham sido computados no dia anterior, para 52,94 pontos em sua popularidade digital.

Ao mesmo tempo, o ex-presidente alvo de críticas teve um aumento em sua popularidade digital ao comentar as falas de Lula. Em seu perfil no Twitter, Bolsonaro afirmou que moveria uma ação contra o atual presidente e teve um aumento de cerca de 25 pontos, saindo de 11,88 para 37,31 pontos.

Sendo oposição do atual governo, os números da popularidade de Bolsonaro nas redes demonstram uma dificuldade dele em manter sua imagem popular, se comparado com a época de seu mandato.

Atualmente, Lula tem 54,75 pontos de popularidade digital e Bolsonaro apresenta 41,85, diferença pequena comparada com a anterior, de 75 pontos.

Como o cálculo da popularidade digital é feito

Os dados analisados pelo IPD são coletados do Twitter, Instagram e Facebook por um algoritmo de inteligência artificial. A partir dessa coleta, ele gera uma posição para cada personalidade política, se baseando numa escala de 0 a 100. A pontuação 100 demonstra o máximo que se poderia alcançar em popularidade no meio digital.

São consideradas cinco métricas para o cálculo: engajamento (interação com conteúdo nas redes), mobilização (os compartilhamentos), fama (número de seguidores da conta), valência (proporção entre reações positivas e negativas com o conteúdo), interesse (o número de buscas por ele).