Lula à CNN: Bolsonaro é cópia de Trump e não tem chance de voltar à Presidência

Nos Estados Unidos em visita oficial à Casa Branca, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista à CNN Internacional que o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma cópia fiel do ex-presidente americano Donald Trump e não tem "chance nenhuma" de voltar à Presidência da República. "O Brasil aos poucos vai se encontrando e a democracia vai prevalecer", declarou.

Em um aceno a quem não o apoiou nas eleições mais acirradas desde a redemocratização, Lula diz estar convencido que nem todo mundo que votou em Bolsonaro é bolsonarista. "Vamos ter eleições nos Brasil depois das eleições nos Estados Unidos, vamos ver como a coisa vai acontecer aqui. Aqui tem divisão muito marcada, como tem no Brasil, democratas e republicanos estão muito divididos. É ame-o ou deixe-o", avaliou. As eleições americanas são no ano que vem e Trump deve disputar contra Biden.

Na entrevista, Lula chamou Trump de "desumano". "Jamais a gente imaginaria que, no país que é da democracia, alguém pudesse invadir o Capitólio", afirmou, sobre o episódio de janeiro de 2021.

