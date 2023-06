Deputado pede impeachment de Lula por recepção a Maduro e indicação de Zanin ao STF

Pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será protocolado na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 6.

O argumento do deputado federal Sanderson (PL-RS) é de que Lula teria cometido crimes ao receber o presidente venezuelano Nicolás Maduro no Brasil e de ter indicado o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

No tópico referente a Maduro, o parlamentar afirmou que Lula violou tratados internacionais ao receber um chefe de estado acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos.

Já no "assunto Zanin", Lula teria violado o princípio da impessoalidade ao realizar a indicação de um advogado particular.

O então presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) afirmava de modo recorrente que desejaria um ministro no STF que fosse de direita, conservador e que tomasse tubaína com ele. Uma das indicações dele para a Suprema Corte foi a do ex-advogado-geral da União, André Mendonça.