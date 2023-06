Pedido de impeachment de Lula tem assinatura de cearense e membros de partidos com ministérios

Deputados federais do PSD, MDB e União Brasil estão entre os signatários de pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As três legendas somam oito ministérios no governo federal, embora Thiago Flores (MDB-RO), Rodrigo Valadares (União Fernandes-SE), Delegado Palumbo (MDB-SP) e Sargento Fahur (PSD-PR) sejam signatários do pedido capitaneado por membros da oposição. Há também um cearense que assinou: André Fernandes (PL).

Sobre o assunto Agenda de Haddad é alterada e inclui reunião com presidente Lula

Lula tem reunião com ministros e líderes do governo nesta 2ª-feira

Os ministros Renan Filho (Transportes), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades) são do MDB; Carlos Fávaro (Agricultura), André de Paula (Pesca) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) são do PSD; e Daniela Souza Carneiro (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) pertencem ao União Brasil. A lista é encorpada por partidos como PSDB, PL, Republicanos, Progressistas e Novo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As quatro assinaturas refletem os problemas de Lula com este Congresso Nacional, mais à direita e conservador em relação ao da legislatura anterior (2019-2022) e com partidos pouco homogêneos. O MDB é um exemplo de partido de que abriga de bolsonaristas como Osmar Terra (RS) a lulistas como o cearense Eunício Oliveira.

O União Brasil, com dois ministérios, tem a cearense Dayany Bittencourt como opositora. Fernanda Pessoa (União Brasil), embora se defina como independente, teve o antigo chefe de gabinete, Narcélio Moreira Albuquerque, indicado para a superintendência do Dnocs.

Os parlamentares que assinam o pedido de impeachment consideram que Lula cometeu crime de responsabilidade ao receber o presidente venezuelano Nicolás Maduro, ao dizer que a Venezuela é vítima de 'narrativas' de opositores e também ao indicar o advogado dele, Cristiano Zanin, para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar das advertências privadas e públicas dadas nos responsáveis pela articulação política, Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e José Guimarães (líder do governo na Câmara), e da iniciativa de tomar a dianteira na área, Lula segue com problemas para solidificar a base.

Confira quem assinou o pedido de impeachment

Sanderson (PL-RS)

Evair de Melo (PP-ES)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Amalia Barros (PL-MT)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Zé Trovão (PL-SC)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Luiz Philippe O. e Bragança (PL-SP)

General Girão (PL-RN)

Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF)

Bia Kicis (PL-DF)

Mario Frias (PL-RJ)

Maurício Marcon (Podemos-RS)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Fabio Costa (PP-AL)

Coronel Meira (PL-PE)

Coronel Telhada (PP-SP)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Delegado Caveira (PL-PA)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Junio Amaral (PL-MG)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Bibo Nunes (PL-RS)

Delegado Paulo Bilynsky (PL-SP)

Abilio Brunini (PL-MT)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Clarissa Tercio (PP-PE)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Luiz Lima (PL-RJ)

Carla Zambelli (PL-SP)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)

André Fernandes (PL-CE)

Thiago Flores (MDB-RO)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

José Medeiros (PL-MT)

Caroline de Toni (PL-SC)

Maurício Souza (PL-MG)

Júlia Zanata (PL-SC)