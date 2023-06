Lula anuncia 'grande programa de obras' a ser lançado em julho

Pacote deve ser lançado no próximo dia 2; Durante a campanha Lula disse que se reuniria com governadores para ouvi-los sobre pontos prioritários. Elmano já informou quais seriam as prioridades do Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que lançará um “grande programa de obras” no Brasil no mês de julho. A declaração ocorreu nesta terça-feira, 13, durante conversa com o jornalista Marcos Uchôa, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais intitulada “Conversa com o presidente”.



O petista apontou que os primeiros meses de governo foram para reconstruir o país, a partir de políticas públicas destinadas aos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Pacote deve ser lançado no próximo dia 2; Durante a campanha Lula disse que se reuniria com governadores para ouvi-los sobre pontos prioritários.

“Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que deram certo, resolvemos recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa de obras. Um grande programa para o desenvolvimento nacional, com obras de infraestrutura em todas as áreas”, pontuou o petista durante a conversa.

Conversa com o Presidente https://t.co/D1Cn7pWwI7 — Lula (@LulaOficial) June 13, 2023

Lula também mencionou a possibilidade de estender programas à classe média, como o Minha Casa Minha Vida. "O cara que ganha R$ 10 mil, R$ 12 mil, R$ 8 mil, ele também quer ter uma casa melhor... vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade", completou.

No último dia 26, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), elencou obras prioritárias que o Ceará apresentou ao Governo Federal em busca de apoio para a execução. Entre as frentes estão a duplicação de uma estrada que corte o Estado de norte a sul; obras da ferrovia Transnordestina; duplicação do Eixo das águas no Estado e a conclusão do Cinturão das Águas.