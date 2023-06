CPMI do 8 de Janeiro vota nesta terça-feira convocação de Mauro Cid e Anderson Torres

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro vota nesta terça-feira, 13, a convocação para depoimentos do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Mauro Cid e do ex-ministro Anderson Torres. O segundo encontro do grupo tem na lista mais de 250 requerimentos para serem analisados e votados, alguns com propostas semelhantes.

Os requerimentos solicitam alertas feitos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) aos órgãos do governo federal sobre os riscos da manifestação no dia 8 de janeiro; arquivos e imagens, internas e externas, do Congresso Nacional, Superior Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Itamaraty e Ministério da Justiça; informações sobre defesa do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante ataques; provas não sigilosas produzidas no STF âmbito do Inquérito n° 4879, que investiga os ataques; dentre outros.

Na pauta, ainda constam convocações para depoimentos do ex-ministro do GSI Gonçalves Dias; do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime; e do ex-diretor adjunto da Abin Saulo Moura da Cunha. Na status de testemunha, ainda há convocações para ouvir o ex-ministro do GSI Augusto Heleno; e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques. Há ainda um requerimento que convida o ministro da Justiça, Flávio Dino.

As redes sociais também estão na pauta. Seis requerimentos solicitam que a Meta - que gere o Facebook e o Instagram -, Twitter, TikTok, Kwai, Discord e Telegram compartilhem informações sobre divulgação de conteúdos relacionado aos atos do dia 8 janeiro.