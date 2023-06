Piso da enfermagem: rompido com prefeito, vice critica anúncio de pagamento parcial em Caucaia

O vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União Brasil), criticou o anúncio de pagamento parcial do piso da enfermagem feito pelo prefeito do município, Vitor Valim (sem partido), na última semana. Deuzinho defendeu que concursados e contratados têm de ser valorizados do mesmo modo e acusou o prefeito de “não abrir diálogo” com a categoria. Deuzinho e Valim romperam politicamente e devem se enfrentar nas eleições municipais de 2024.

Deuzinho esteve, nesta segunda-feira, 12, num café da manhã na sede do Sindsaúde com outros políticos que se reuniram para ouvir o segmento. “Essa história de só pagar concursado não existe. O concursado tem que ser valorizado, mas do mesmo jeito do contratado. É o mesmo trabalho. Todos os prefeitos, não venham com essa narrativa. Todos sabiam que teriam que pagar o piso aos contratados e aos concursados”, comentou.



E complementou: “Se eu fosse prefeito de Caucaia, pagaria o piso, sentaria, negociaria. Uma cidade grande, com recursos e que tem como economizar para valorizar os enfermeiros (...) O erro do prefeito Valim, independente de ser seu adversário político, é ele não abrir diálogo com a categoria. Não só ele, vários prefeitos não estão conversando com os enfermeiros”, conclui.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último dia 6, Valim disse ter enviado projeto de lei ao Legislativo e que o repasse federal favoreceria apenas os profissionais concursados, neste primeiro momento. Em postagem nas redes sociais, o prefeito de Caucaia informou que já havia entrado com pedido revisional junto ao Ministério da Saúde para que todos os profissionais do município fossem contemplados.

Além de divergências administrativas, com direito a reclamações de expulsão do gabinete e cortes no orçamento da vice-prefeitura, o rompimento político se deu ainda por questões no campo ideológico.

Valim foi eleito pelo grupo da oposição liderado por Capitão Wagner (UB), mas rompeu com esse segmento e se aproximou do grupo governista, à época encabeçado pelo ex-governador Camilo Santana (PT). Em 2022, Valim apoiou a candidatura de Elmano de Freitas (PT) ao governo do Ceará, enquanto Deuzinho apoiou a candidatura de Wagner naquele pleito.

Sobre o assunto Piso da Enfermagem: saiba quanto cada cidade do Ceará recebeu para pagar aumento

À espera de verbas, Caucaia pagará piso da enfermagem primeiro para concursados; entenda

Piso da Enfermagem: deputado diz que ministério abrirá canal para reclamações sobre repasses

Com o rompimento, Deuzinho já se coloca como pré-candidato do União Brasil para disputar a Prefeitura no ano que vem contra o próprio Valim, que deverá tentar a reeleição.

Em caso mais recente, um funcionário da gestão de Caucaia ligado a Valim acusou Deuzinho de utilizar verba de gabinete para pagar “gogo boys”. Deuzinho negou as acusações e considerou as falas "homofóbicas", anunciando que abriria processo contra os envolvidos.