Primeira parcela do 13º dos servidores do Estado cai nesta segunda, 12

A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do Estado cai na conta dos beneficiados nesta segunda-feira, 12. A informação foi confirmada pelo governador Elmano de Freitas (PT) pelas redes sociais neste domingo, 11.

O anúncio já havia sido feito pelo governador no final do mês de maio e foi reafirmado pelo chefe do Executivo estadual neste domingo.

O montante de R$ 500 milhões é destinado para 160 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. Segundo o gestor estadual, o pagamento irá movimentar a economia para o Dia dos Namorados.

"A medida movimenta a economia do nosso estado, sobretudo nos setores de comércio e serviços por conta do Dia dos Namorados", escreveu em comunicado. Na publicação, internautas afirmaram que o dinheiro já foi depositado em algumas contas.

O governador afirma que ao todo o Estado vai injetar R$ 1,8 bilhão em junho, somando a parcela e a folha mensal, que gira em torno de R$ 1,3 bilhão.