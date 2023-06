Delator da Lava Jato afirma ter provas de denúncias envolvendo Moro

Tony Garcia afirmou ter auxiliado o ex-juiz a encontrar e confiscar um vídeo no qual desembargadores do TRF-4 supostamente aparecem em uma festa com prostitutas na suíte presidencial de hotel em Curitiba

O empresário Tony Garcia, ex-deputado e delator na 13ª Vara Federal de Curitiba, afirmou que possui provas que confirmam denúncias dele envolvendo o ex-juiz Sergio Moro. Garcia revelou ter sido usado em um acordo de colaboração com o ex titular da Operação Lava Jato.

Entrevistado pelo programa CNN 360º, Garcia afirmou ter auxiliado o hoje senador da República a encontrar e confiscar um vídeo no qual desembargadores do TRF-4 teriam aparecido em uma festa com prostitutas na suíte presidencial de hotel em Curitiba (PR).

Segundo ele, a festa teria sido organizada por advogado influente do Paraná, em novembro de 2003, após um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em resposta, Moro emitiu uma nota, lida pela apresentadora Tainá Falcão no programa CNN 360°, na qual classificou o relato de Garcia como mentiroso e dissociado da realidade ou qualquer prova.

A entrevista enfatizou o trecho no qual ele afirma que Moro interferiu para afastar o juiz federal Eduardo Appio da 13ª Vara Federal de Curitiba, cerca de duas semanas atrás.

O empresário acredita que essa interferência ocorreu porque Appio estava prestes a dar prosseguimento às denúncias que ele havia feito anteriormente à responsável pela operação, Gabriela Hardt, em 2021 — substituta de Moro na Lava Ato.

Ainda de acordo com Tony Garcia, tais denúncias diziam respeito a acontecimentos durante os anos em que ele trabalhou para a Lava Jato, fornecendo informações de interesse da operação.

"Durante dez anos, eles me mantiveram preso a esse acordo. Usaram minha cooperação para obter informações e perseguir o PT. Aproveitaram minha amizade com Eduardo Cunha para que eu coletasse informações sobre operadores do PT, da Petrobras, de José Dirceu e de tudo mais. Eles queriam tudo", afirmou Garcia.

Garcia reiterou que possui provas que corroboram suas denúncias. Segundo ele, o vídeo teria sido utilizado por Moro como uma forma de chantagear os desembargadores do TRF-4. "Esse é o método Moro", declarou.

Segunda instância da Justiça, o TRF-4 confirmou condenações de Moro, incluindo no caso Lula, que viria a ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após o ex-juiz ter sido considerado incompetente para julgar o hoje presidente da República.

Quando questionado sobre a breve nota de Moro, respondeu sucintamente: "Medo, muito medo. Eu o conheço".