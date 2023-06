Procuradora que reclamou do salário só para 'brincos e vaidades' recebeu R$ 667 mil em um ano

A procuradora de Justiça Carla Fleury de Souza, que reclamou enfaticamente dos subsídios da classe durante sessão do Colégio de Procuradores do Ministério Público de Goiás nesta semana, recebeu uma remuneração bruta de R$ 667.207,82 no período de maio de 2022 a abril de 2023 - segundo registros disponíveis no Portal da Transparência do MP. Com os descontos, o valor líquido acumulado em 12 meses bateu em R$ 591.551,60.

O "desabafo" de Carla Fleury na reunião do Colégio, diante dos pares que recebem valores equivalentes aos dela, viralizou nas redes sociais. Carla agradeceu a Deus por seu marido ser "independente" e por ela não "manter sua casa". "Meu dinheiro é só para eu fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para os meus brincos, as minhas pulseiras e os meus sapatos. Mas eu tenho dó dos promotores que estão iniciando a carreira. Porque o custo de vida hoje é muito caro", afirmou na segunda-feira, 29.

O Ministério Público de Goiás detalha benefícios que construíram os subsídios de Carla, em março, incluindo R$ 1,2 mil em auxílio alimentação e R$ 2,5 mil em auxílio saúde. Ela recebeu também R$ 6.486,03 sob a rubrica "outras verbas indenizatórias" e R$ 18.913,07 de abono pecuniário - venda de férias (assim como os juízes, os membros do Ministério Público desfrutam dois meses de descanso remunerado por ano).

Entre maio do ano passado e abril deste ano, o mês em que a procuradora teve o holerite mais elevado foi dezembro: R$ 72.228,99 líquidos. Naquele mês, a remuneração bruta foi a R$ 92.016,37. O contracheque registra R$ 30.223,46 em "verbas indenizatórias".

Em todos os meses a procuradora recebeu abono de permanência - "valor equivalente ao da contribuição previdenciária, devido ao funcionário público que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade".

Carla Fleury integra os quadros do Ministério Público de Goiás desde maio de 1992. Seu cargo é vitalício.

Veja a remuneração da procuradora mês a mês:

- Maio de 2022: rendimento bruto de R$ 48.058,96; abono de permanência de R$ 4.800,69; verbas indenizatórias de R$ 3.392,88; líquido R$ 32.749,90;

- Junho de 2022: rendimento bruto de R$ 58.766,53; abono de permanência de R$ 4.800,69; verbas indenizatórias de R$ 3.392,88; 1/3 de férias R$ 12.643,24; rendimento líquido R$ 40.927,64;

- Julho de 2022: rendimento bruto de R$ 87.518,27; abono de permanência de R$ 7.201,03; verbas indenizatórias de R$ 20.548,55; líquido R$ 67.613,73;

- Agosto de 2022: rendimento bruto de R$ 61.586,76; abono de permanência de R$ 4.800,69; verbas indenizatórias de R$ 23.096,96; rendimento líquido R$ 48.390,92;

- Setembro de 2022: rendimento bruto de R$ 61.248,41; abono de permanência de R$ 4.800,69; verbas indenizatórias de R$ 22.758,61; líquido R$ 48.052,57;

- Outubro de 2022: rendimento bruto de R$ 69.346,86; abono de permanência de R$ 4.910,18; verbas indenizatórias de R$ 29.979,22; rendimento líquido R$ 54.575,23;

- Novembro de 2022: rendimento bruto de R$ 74.297,83; abono de permanência de R$ 7.706,38; verbas indenizatórias de R$ 11.528,96; rendimento líquido R$ 48.555,73;

- Dezembro de 2022: rendimento bruto de R$ 92.016,37; abono de permanência de R$ 5.053,36; verbas indenizatórias de R$ 30.223,46; 1/3 de férias R$ 21.277,33; rendimento líquido R$ 72.228,99;

- Janeiro de 2023: rendimento bruto de R$ 60.024,52; abono de permanência de R$ 5.053,36; verbas indenizatórias de R$ 19.508,94; líquido de R$ 46.088,41;

- Fevereiro de 2023: rendimento bruto de R$ 48.298,37; abono de permanência de R$ 5.053,36; verbas indenizatórias de R$ 7.782,79; e rendimento líquido R$ 34.362,26;

- Março de 2023: rendimento bruto de R$ 75.556,21; abono de permanência de R$ 5.053,36; outras remunerações temporárias R$ 5.910,30; verbas indenizatórias de R$ 29.130,33; líquido R$ 58.487,35;

- Abril de 2023: rendimento bruto de R$ 54.343,31; abono de permanência de R$ 5.356,56; verbas indenizatórias de R$ 11.396,79; líquido R$ 39.518,87;

A reportagem pediu manifestação da procuradora, por meio da assessoria do Ministério Público de Goiás. O órgão informou que o pedido foi encaminhado ao gabinete da procuradora. O espaço está aberto para manifestação.