O POVO News: 4 ministros de Lula visitam o Ceará e discutem Plano Plurianual

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição traz as últimas informações sobre a presença de quatro ministros do governo Lula (PT) no Ceará e o debate com o senador Cid Gomes, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), sobre o hidrogênio verde.

Para falar sobre esses assuntos, a edição conversa com o secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Governo do Ceará, Célio Fernando Bezerra Melo, e o doutor em Ciência Política pelo IESP-UERJ e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC, Clayton Cunha Filho.



A transmissão discute ainda a aprovação da lei que flexibiliza regras para o desmatamento da mata atlântica. A lei foi aprovada nesta quinta-feira, 23, na Câmara dos Deputados e prevê a flexibilização do desmatamento da vegetação em casos específicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o governo Lula (PT), o programa comentará sobre o diálogo entre o presidente e Vladimir Putin, presidente da Rússia, nesta sexta-feira, 26. Na conta oficial do Twitter, Lula relata que recusou o convite para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que ocorre anualmente na cidade russa.

Sobre o assunto Moraes manda Telegram indicar representante legal para não sair do ar

Governo tentará reverter mudanças em MP de estrutura ministerial

Alexandre ameaça suspender Telegram se app não indicar novo representante em 24h

Lula anuncia Belém como sede da COP30

A edição discute ainda o racismo sofrido pelo jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vini Jr. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi apresentado projeto de lei (PL) para combater os casos de racismo nos estádios e arenas fluminenses. O PL foi apresentado nesta terça,23, pelo professor Josimar (Psol), e prevê que as partidas que manifestem comentários racistas sejam encerradas.

Assista ao vivo:

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de Política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO